Поліція знайшла у будинку загиблого мера Кривого Рогу Павлова дві записки - журналіст

У Кривому Розі всередині будинку у селі Вільне, де загинув міський голова Костянтин Павлов, правоохоронці знайшли на столі дві записки

Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм місцевого журналіста Олега Єрмолинського.

За словами журналіста, це були не класичні передсмертні записки, а інструкції по догляду за домашніми тваринами. Журналіст припускає, що писав їх сам Павлов

"На кухонному столі правоохоронці виявили інструкції по догляду за домашніми тваринами. Поліцейські шукали передсмертну записку, залишену мером перед вчиненням самогубства, але інформації про причини суїциду в письмовій формі так і не знайшли", – написав він.

Нагадаємо, 15 серпня місцеві Telegram-канали повідомили про вбивство мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Згодом поліція підтвердила смерть Павлова.

Його знайшли біля входу на веранду в будинку в селі Вільне Криворізького району із вогнепальним пораненням. У мережі оприлюднили також фото з місця події.

У МВС повідомили, що за фактом події відкрили кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство.

Як відомо, Павлов переміг на виборах мера Кривого Рогу в грудні 2020 року. Він був кандидатом від ОПЗЖ.

У першому турі переміг багаторічний мер Кривого Рогу Юрій Вілкул. Однак він відмовився від участі у другому турі, попри майже гарантовану перемогу. За офіційною версією за станом здоров’я, однак у другому турі Вілкул підтримав свого багаторічного соратника і друга Костянтина Павлова.

Після смерті Павлова, тимчасово виконуючим обов'язки мера Кривого Рогу буде секретар міськради Олександр Котляр від "Слуги народу".

Раніше стали відомі деякі подробиці щодо смерті мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. За даними ЗМІ, перед смертю Павлов очистив історію листування у месенджерах.

Згодом з'явилося відео з камери відеоспостереження.