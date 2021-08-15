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15 августа 2021, 15:48 25

Взрыв в доме в центре Днепра: два человека погибло

15 августа 2021, 15:48 25
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из открытых источников
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В центре Днеправ в жилом доме прогремел взрыв. Два человека погибли

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Днепропетровщины.

Отмечается, что взрыв произошел в жилом помещении на первом этаже двухэтажного дома на улице Шмидта.

Вследствие происшествия погибли мужчина и жензина, которые на момент взрыва находились в квартире.По предварительной информацией в квартире взорвалася газовоздушная смесь.

На месте работали следственно-оперативная группа, представители ГСЧС и газовой службы.

По данному факту следователями открыто два уголовных производства по статье 115(несчастный случай) и статье 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, что недавно в Кривом Роге трое полицейских получили телесные повреждения из-за взрыва гранаты на территории комбината. По факту взрыва открыли два уголовных производства

взрыв полиция ГСЧС Днепр Дом

 
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