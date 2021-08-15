Вибух у будинку середмісті Дніпра: двоє осіб загинуло

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У середмісті Дніпра в житловому будинку пролунав вибух, який забрав життя чоловіка та жінки

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Дніпропетровщини

Зазначається, що вибух стався у житловому приміщенні на першому поверсі двоповерхового будинку на вулиці Шмідта

Внаслідок події загинули чоловік та жінка, які на момент вибуху знаходились в квартирі. За попередньою інформацією в домоволодінні стався вибух газоповітряної суміші.

На місці події працювали слідчо-оперативна група, працівники ДСНС та представники газової служби.

За даним фактом слідчим відкрито два кримінальні провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 (з поміткою - нещасний випадок) та ч. 2 ст. 367 (cлужбова недбалість) Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Нагадаємо, що нещодавно у Кривому Розі троє поліцейських отримали тілесні ушкодження через вибух гранати на території комбінату. За фактом вибуху відкрили два кримінальні провадження