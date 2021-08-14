В маршрутном автобусе Днепра умерла женщина

Фото: dp.informator.ua

В маршрутном автобусе №146 погибла женщина пенсионного возраста. Во время движения автобуса ей стало плохо, а прибывшие на место инцидента медики не смогли спасти женщину

Как передает RegioNews, об этом сообщает "Информатор".

Инцидент произошел около 10:20 на улице Криворожской в районе автобусной остановки "Стахановская". Очевидцы вызвали автомобиль скорой помощи, однако медики, которые прибыли на место лишь констатировали смерть женщины.

На место события прибыли правоохранители для установления всех деталей происшествия.

Ранее сообщалось, что от взрыва гранаты в Кривом Роге пострадал мужчина. В результате инцидента, который произошел на территории комбината, мужчине оторвало ногу, его госпитализировали в местную больницу.