У маршрутному автобусі Дніпра померла жінка

Фото: dp.informator.ua

У маршрутному автобусі №146 загинула жінка пенсійного віку. Під час руху автобуса їй стало погано, а медики, які прибули на місце інциденту, не змогли врятувати жінку

Як передає RegioNews, про це повідомляти "Інформатор".

Інцидент стався близько 10:20 на вулиці Криворізькій в районі автобусної зупинки "Стахановська". Очевидці викликали автомобіль швидкої допомоги, однак медики, які прибули на місце лише констатували смерть жінки.

На місце події прибули правоохоронці для встановлення всіх деталей події.

Раніше повідомлялося, що від вибуху гранати в Кривому Розі постраждав чоловік. В результаті інциденту, який стався на території комбінату, чоловікові відірвало ногу, його госпіталізували в місцеву лікарню.