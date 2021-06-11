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11 июня 2021, 15:13 312

В Днепре прошел град размером с перепелиное яйцо

11 июня 2021, 15:13 312
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В Днепре 11 июня прошел сильный дождь с градом

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на телеграм-канал "Днепр областной".

"Час назад очередной ливень принес за собой град для жителей нескольких районов Днепра. Метеорологи прогнозируют, что грозовые дожди продлятся в области еще минимум неделю", - отметили авторы статьи.

Непогода ударила по Днепру в полдень. Жара сразу сменилась холодом и с неба посыпались льдинки. Мощный ливень залил улицы. Там где уровень стремительно поднялся, пришлось останавливаться транспорту.

Напомним, недавно в Черновцах прошел град размером с перепелиное яйцо.

погода Украина Днепр Дожди град

 
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