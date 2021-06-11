В Днепре прошел град размером с перепелиное яйцо
В Днепре 11 июня прошел сильный дождь с градом
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на телеграм-канал "Днепр областной".
"Час назад очередной ливень принес за собой град для жителей нескольких районов Днепра. Метеорологи прогнозируют, что грозовые дожди продлятся в области еще минимум неделю", - отметили авторы статьи.
Непогода ударила по Днепру в полдень. Жара сразу сменилась холодом и с неба посыпались льдинки. Мощный ливень залил улицы. Там где уровень стремительно поднялся, пришлось останавливаться транспорту.
Напомним, недавно в Черновцах прошел град размером с перепелиное яйцо.
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