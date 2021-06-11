У Дніпрі пройшов град розміром із перепелине яйце
У Дніпрі 11 червня пройшов сильний дощ з градом
Про це пише RegioNews з посиланням на телеграм-канал "Дніпро обласний".
"Годину тому чергова злива принесла за собою град для мешканців кількох районів Дніпра. Метеорологи прогнозують, що грозові дощі триватимуть в області ще щонайменше тиждень", - зазначили автори допису.
Негода вдарила по Дніпру опівдні. Спека одразу змінилася холодом і з неба посипалися крижинки. Потужна злива залила вулиці. Там де рівень стрімко піднявся, довелося зупинятися транспорту.
Нагадаємо, нещодавно у Чернівцях пройшов град розміром із перепелине яйце.
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