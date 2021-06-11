08:54  11 червня
В Україні понад 1600 нових COVID-хворих: найбільше в столиці
08:32  11 червня
Реформа СБУ та пенсії: Арахамія розповів про плани "слуг" до кінця року
08:11  11 червня
На Донбасі за добу зафіксовано 12 порушень "тиші"
UA | RU
UA | RU
11 червня 2021, 15:13 263

У Дніпрі пройшов град розміром із перепелине яйце

11 червня 2021, 15:13 263
Читайте также на русском языке
Скріншот з відео
Читайте также
на русском языке

У Дніпрі 11 червня пройшов сильний дощ з градом

Про це пише RegioNews з посиланням на телеграм-канал "Дніпро обласний".

"Годину тому чергова злива принесла за собою град для мешканців кількох районів Дніпра. Метеорологи прогнозують, що грозові дощі триватимуть в області ще щонайменше тиждень", - зазначили автори допису.

Негода вдарила по Дніпру опівдні. Спека одразу змінилася холодом і з неба посипалися крижинки. Потужна злива залила вулиці. Там де рівень стрімко піднявся, довелося зупинятися транспорту.

Нагадаємо, нещодавно у Чернівцях пройшов град розміром із перепелине яйце.

погода Україна Дніпро Дощі град

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Забудовники, пільговики і роми. Як і з ким бореться мер Рівного Третяк
В очікуванні "губернаторопада". Хто з голів ОДА може втратити крісло
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Андрій Смолій
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram