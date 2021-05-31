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31 мая 2021, 17:42

На Днепропетровщине вооруженные люди напали на дом фермера

31 мая 2021, 17:42
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Фото: Нацполиция
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В Криворожском районе Днепропетровской области вооруженные люди в балаклавах напали на дом фермера

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции области.

Преступление произошло 31 мая около полуночи в Криворожском районе в доме местного фермера. В помещение ворвались трое мужчин в балаклавах и перчатках с пистолетом с патронами, граната и нож.

Задержали злоумышленников полицейские криминальной полиции и следственного управления при силовой поддержке спецподразделения "КОРД".

"Сейчас трое жителей Днепропетровской области 24, 27 и 28 лет задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Им грозит уголовная ответственность по ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой), что предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - отметили в пресс-службе полиции.

Вскоре мужчинам изберут меру пресечения и объявят подозрение в совершении преступления.

Ранее сообщалось, что на Черниговщине под суд пойдут члены банды, которые хотели совершить разбой в доме лесничего.

Украина криминал нападение Днепр фермер

 
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