На Дніпропетровщині озброєні люди напали на будинок фермера

Фото: Нацполіція

У Криворізькому районі Дніпропетровської області озброєні люди у балаклавах напали на будинок фермера

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції області.

Злочин стався 31 травня близько опівночі у Криворізькому районі у будинку місцевого фермера. До приміщення вдерлися троє чоловіків у балаклавах і рукавичках з пістолетом з набоями, гранатою і ножем.

Затримали зловмисників поліцейські кримінальної поліції та слідчого управління за силової підтримки спецпідрозділу "КОРД".

"Наразі троє жителів Дніпропетровської області 24, 27 та 28 років затримані в порядку ст. 208 КПК України. Їм загрожує кримінальна відповідальність за ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій), що передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - зазначили у пресслужбі поліції.

Незабаром чоловікам оберуть запобіжний захід та оголосять підозру у скоєнні злочину.

Раніше повідомлялося, що на Чернігівщині під суд підуть члени банди, які хотіли скоїти розбій в будинку лісничого.