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01 марта 2021, 14:46 34

Стрельба в Днепре: полиция объявила подозрение двум участникам

01 марта 2021, 14:46 34
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Злоумышленникам грозит лишение свободы до семи лет
Фото: Нацполиция
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Полицейские Днепра объявили о подозрении двум мужчинам, причастным к стрельбе в кафе "Тиница" по ул. Высоковольтная. Для выяснения всех обстоятельств происшествия в отделение полиции были доставлены 15 человек.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию области.

23 и 25-летние местные жители подозреваются в совершении хулиганских действий в развлекательном заведении по ул. Высоковольтной, за что им грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет", - говорится в сообщении.

В настоящее время фигуранты задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании последнему меры пресечения.

Напомним, 28 февраля в полицию поступило сообщение о стрельбе в кафе. Как установили правоохранители, неизвестные мужчины, находясь в помещении развлекательного заведения, совершили несколько выстрелов вверх из пистолета травматического действия. Также повредили машину, которая была припаркована возле заведения.

По данному факту следователем отделения № 5 Днепровского районного управления полиции осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

По данным очевидцев, в кафе, находился бизнесмен, генеральный директор агрохолдинга "Степова" Артур Рысин и его жена. Конфликт возник между женщинами, который перерос в стрельбу. Нападавшие повредили авто Mercedes-Benz G принадлежащей бизнесмену.

стрельба полиция бизнес кафе Днепр

 
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