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01 березня 2021, 14:46 55

Стрілянина у Дніпрі: поліція оголосила підозру двом учасникам

01 березня 2021, 14:46 55
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Зловмисникам загрожує позбавлення волі до семи років
Зловмисникам загрожує позбавлення волі до семи років
Фото: Нацполіція
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Поліцейські Дніпра оголосили про підозру двом чоловікам, причетним до стрілянини у кафе "Тиниця" по вул. Високовольтна. Для з’ясування всіх обставин події до відділення поліції було доставлено 15 осіб.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію області.

23 та 25-річні місцеві мешканці підозрюються у вчиненні хуліганських дій в розважальному закладі по вул. Високовольтній, за що їм загрожує кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років", - йдеться у повідомленні.

Наразі фігуранти затримані у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання останнім запобіжного заходу.

Нагадаємо, 28 лютого до поліції надійшло повідомлення про стрілянину у кафе. Як встановили правоохоронці, невідомі чоловіки, перебуваючи у приміщенні розважального закладу, здійснили декілька пострілів вгору з пістолета травматичної дії. Також пошкодили автівку, яка була припаркована біля закладу.

За вказаним фактом слідчим відділення № 5 Дніпровського районного управління поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

За даними очевидців, у кафе, перебував бізнесмен, генеральний директор агрохолдингу "Степова" Артур Рисін і його дружина. Конфлікт виник між жінками, який переріс у стрілянину. Нападники пошкодили авто Mercedes-Benz G, що належить бізнесмену.

стрілянина поліція бізнес кафе Дніпро

 
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