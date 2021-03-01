Стрілянина у Дніпрі: поліція оголосила підозру двом учасникам

Зловмисникам загрожує позбавлення волі до семи років

Зловмисникам загрожує позбавлення волі до семи років

Фото: Нацполіція

Поліцейські Дніпра оголосили про підозру двом чоловікам, причетним до стрілянини у кафе "Тиниця" по вул. Високовольтна. Для з’ясування всіх обставин події до відділення поліції було доставлено 15 осіб.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію області.

23 та 25-річні місцеві мешканці підозрюються у вчиненні хуліганських дій в розважальному закладі по вул. Високовольтній, за що їм загрожує кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років", - йдеться у повідомленні.

Наразі фігуранти затримані у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання останнім запобіжного заходу.

Нагадаємо, 28 лютого до поліції надійшло повідомлення про стрілянину у кафе. Як встановили правоохоронці, невідомі чоловіки, перебуваючи у приміщенні розважального закладу, здійснили декілька пострілів вгору з пістолета травматичної дії. Також пошкодили автівку, яка була припаркована біля закладу.

За вказаним фактом слідчим відділення № 5 Дніпровського районного управління поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

За даними очевидців, у кафе, перебував бізнесмен, генеральний директор агрохолдингу "Степова" Артур Рисін і його дружина. Конфлікт виник між жінками, який переріс у стрілянину. Нападники пошкодили авто Mercedes-Benz G, що належить бізнесмену.