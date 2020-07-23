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23 июля 2020, 09:29 1

На Днепропетровщине вспышка коронавируса: заболели 15 священников

23 июля 2020, 09:29 1
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Начато расследование инцидента
Начато расследование инцидента
Фото: Eurasia Diary
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В Днепропетровской области зафиксирован рост числа заболевших коронавирусом среди представителей религиозных организаций. Начато эпидемиологическое расследование.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Днепровском облсовете.

В период с 17 июля зарегистрирована вспышка заболевания с 15 случаями среди священнослужителей в пяти отделениях религиозной организации. Среди заболевших 6 госпитализированы, остальные находятся в самоизоляции”, — сообщили в облсовете.

Отмечается, что установлен круг контактных лиц по месту жительства и месту проведения богослужений. В настоящее время продолжается процесс установления круга контактных лиц, проведении дезинфекции помещений религиозных организаций.

"Учитывая место проживания и службы больных, не исключена возможность дальнейшего распространения вспышки заболевания среди священнослужителей и прихожан. Поскольку только по первому заболевшему во время богослужений в г. Днепр и г. Петропавловка за две недели могли принимать участие более 2 тысяч человек”, — сказал руководитель областного лабораторного центра Роман Чуб.

В областном совете также обратились к руководителям всех религиозных организаций с призывом обеспечить проведение противоэпидемических мероприятий: использовать средства индивидуальной защиты, заболевших священнослужителей отстранить от контактов с окружающими в рамках процедуры самоизоляции, проводить очистку и текущую дезинфекцию помещений.

Напомним, ранее сообщалось, что в церквях Киева зафиксировали нарушения правил карантина.

Священник церковь карантин коронавирус болезнь
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