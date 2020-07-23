На Дніпропетровщині спалах коронавірусу: захворіли 15 священиків

Розпочато розслідування інциденту

Розпочато розслідування інциденту

Фото: Eurasia Diary

Як передає RegioNews, про це повідомили в Дніпровській облраді.

У період з 17 липня зареєстровано спалах захворювання з 15 випадками серед священнослужителів у п'яти відділеннях релігійної організації. Серед захворілих 6 госпіталізовані, решта знаходяться на самоізоляції", — повідомили в облраді.

Наголошується, що встановлено коло контактних осіб за місцем проживання і місцем проведення богослужінь. В даний час триває процес встановлення кола контактних осіб, проведення дезінфекції приміщень релігійних організацій.

"Зважаючи на місце проживання і служби хворих, не виключена можливість подальшого поширення спалаху захворювання серед священнослужителів та парафіян. Оскільки тільки по першому хворому під час богослужінь у м. Дніпро та м. Петропавлівка за два тижні могли приймати участь понад 2 тисячі осіб", — сказав керівник обласного лабораторного центру Роман Чуб.

В обласній раді також звернулися до керівників всіх релігійних організацій із закликом забезпечити проведення протиепідемічних заходів: використовувати засоби індивідуального захисту, хворих священнослужителів відсторонити від контактів з оточуючими в рамках процедури самоізоляції, проводити очищення і поточну дезінфекцію приміщень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у церквах Києва зафіксували порушення правил карантину.