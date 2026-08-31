Росіяни вдарили по аграрному підприємству та птахофабриці на Чернігівщині

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Війська РФ 30 серпня атакували аграрні підприємства у Чернігівському та Прилуцькому районах Чернігівської області. Внаслідок ударів пошкоджені техніка, господарські будівлі та сонячні панелі

Про це повідомила поліція Чернігівської області, передає RegioNews.

В Ічнянській громаді Прилуцького району російські війська завдали удару по аграрному підприємству. Там пошкоджені трактор і будівлі.

У Чернігівському районі окупанти вдарили по території птахофабрики. Внаслідок атаки пошкоджені господарські будівлі та сонячні панелі.

В обох випадках люди не постраждали.

Крім того, вранці 30 серпня російські дрони влучили в нежитловий будинок у селі Чайкине Новгород-Сіверського району. Внаслідок удару виникла пожежа. Потерпілих немає.

Нагадаємо, в ніч на 31 серпня РФ атакувала Україну однією керованою авіаційною ракетою Х-59, а також 121 ударним БпЛА типу Shahed, Гербера та дронами-імітаторами типу "Пародія". Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 11 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 8 локаціях.