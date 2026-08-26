Удар БпЛА по будинку в Чернігові: загинули мати та 4-річна дівчинка, ще одна дитина у лікарні
Уранці 26 серпня, близько 5:00, російські війська завдали удару безпілотником по житловому району Чернігова
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції та Чернігівську міськраду.
Через ворожу атаку спалахнув приватний будинок, де перебували жінка з двома доньками 4 та 14 років. На жаль 39-річна жінка та молодша дівчинка загинули. Старшу дитину з травмами госпіталізували.
Пожежа знищила будинок. Також зайнялися розташовані поруч господарські будівлі та магазин.
На місці працюють усі відповідні служби, фіксують руйнування та документують черговий воєнний злочин окупантів.
Нагадаємо, ввечері 25 серпня російські війська атакували Чернігів безпілотниками. Поранення отримали двоє дорослих та двоє хлопчиків 10 і 12 років.
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