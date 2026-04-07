Росіяни завдали ударів по енергетичній та транспортній інфраструктурі на Чернігівщині
Ворог продовжує прицільно бити по енергообʼєктах на Чернігівщині
Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, передає RegioNews.
Ввечері 6 квітня російські ударні дрони атакували енергетичну інфраструктуру в Корюківському та Новгород-Сіверському районах області. Зафіксовано чотири влучання.
Енергетики працювали на об'єктах протягом всієї ночі. Станом на ранок частині споживачів світло повернули. Роботи тривають.
Крім того, у Сновській громаді безпілотник типу "Герань" поцілив у об'єкт транспортної інфраструктури.
Загалом протягом минулої доби Чернігівщина зазнала 27 обстрілів, були зафіксовані 67 вибухів.
Нагадаємо, у ніч на 7 квітня РФ атакувала Україну 110 ударними БпЛА. ППО знешкодила 77 безпілотників, зафіксовано влучання на 14 локаціях.