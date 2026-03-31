31 марта 2026, 20:25

На Черниговщине мужчина поджег ЦНАП по заказу россиян

31 марта 2026, 20:25
Фото: из открытых источников
Новозаводской районный суд города Чернигова признал гражданина виновным в государственной измене. Оказалось, что он выполнял задачи россиян

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В ноябре прошлого года мужчина начал общаться в Telegram с представителем российских спецслужб. По заказу россиянина мужчина сжег два трансформатора в селе Одесской области. За это он получил 45 и 48 долларов на криптогаманец.

Затем он приехал в город Корюковка — райцентр в Черниговской области. Там мужчина поджег Центр предоставления административных услуг. Разбил кирпичом окно и бросил внутрь два коктейля Молотова. В результате пожара повреждена облицовка стен и потолка на площади 48 квадратных метров, офисная техника и мебель. За это предатель получил 975 долларов.

На суде мужчина рассказал, что такую "работу" он нашел в Telegram, а согласился только ради денег. По его словам, он вроде бы до конца не понимал, что переписывается с представителем российских спецслужб.

Суд назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества (за исключением жилья).

Напомним, ранее в Киевской области задержали женщину, которая подожгла два автомобиля. Злоумышленницы сообщили о подозрении. Ей грозит до 10 лет тюрьмы.

31 марта 2026
