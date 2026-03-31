20:35  31 березня
Армія РФ атакувала Нікополь на Дніпропетровщині, постраждали 11 людей
20:11  31 березня
У Кривому Розі люди перекрили центральні вулиці через тривалі відключення світла
16:09  31 березня
У середу дощі накриють всю Україну, але буде тепло
UA | RU
UA | RU
31 березня 2026, 20:25

На Чернігівщині чоловіе підпалив ЦНАП на замовлення росіян

31 березня 2026, 20:25
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Новозаводський районний суд міста Чернігова визнав громадянина винним у державній зраді. Виявилось, що він виконував завдання росіян

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У листопаді минулого року чоловік почав спілкуватися в Telegram з представником російських спецслужб. На замовлення росіянина чоловік спалив два трансформатори в селі Одеської області. За це він отримав 45 та 48 доларів на криптогаманець.

Згодом він приїхав у місто Корюківка — райцентр у Чернігівській області. Там чоловік підпалив Центр надання адміністративних послуг. Розбив цеглиною вікно і вкинув всередину два коктейлі Молотова. Внаслідок пожежі пошкоджено облицювання стін та стелі на площі 48 квадратних метрів, офісна техніка та меблі. За це зрадник отримав 975 доларів.

На суді чоловік розповів, що таку "роботу" він знайшов у Telegram, а погодився лише заради грошей. За його словами, він нібито до кінця не розумів, що переписується з представником російських спецслужб.

Суд призначив покарання у вигляді 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна (за винятком житла).

Нагадаємо, раніше на Київщині затримали жінку, яка підпалила дві автівки. Зловмисниці повідомили про підозру. Їй загрожує до 10 років тюрми.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
підпал суд Чернігівщина
Олексій Гончаренко
Юрій Касьянов
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Всі блоги »