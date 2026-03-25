На Черниговщине "нагрели" более полумиллиона на укрытиях

В Черниговской области чиновник получила подозрение за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей. Речь шла о закупке укрытий.

Об этом сообщает полиция Черниговской области.

Как выяснили правоохранители, подозреваемая ненадлежаще организовала процесс закупки за счет бюджета общины двух наземных укрытий. Однако чиновник не обеспечила объективный анализ рынка цен и ограничилась лишь несколькими коммерческими предложениями. В результате укрытие приобрели по слишком завышенной цене.

Известно, что фактическая стоимость укрытий составляет 1590000 гривен. При этом средняя рыночная стоимость составила около 880 тысяч гривен. То есть, бюджет потерял 709 440 гривен.

"Сейчас следователи полиции под процессуальным руководством Корюковской окружной прокуратуры завершили досудебное расследование по уголовному производству по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия)", - сообщили в полиции.

