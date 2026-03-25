25 марта 2026, 18:55

На Черниговщине "нагрели" более полумиллиона на укрытиях

Фото: Национальная полиция
В Черниговской области чиновник получила подозрение за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей. Речь шла о закупке укрытий.

Об этом сообщает полиция Черниговской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, подозреваемая ненадлежаще организовала процесс закупки за счет бюджета общины двух наземных укрытий. Однако чиновник не обеспечила объективный анализ рынка цен и ограничилась лишь несколькими коммерческими предложениями. В результате укрытие приобрели по слишком завышенной цене.

Известно, что фактическая стоимость укрытий составляет 1590000 гривен. При этом средняя рыночная стоимость составила около 880 тысяч гривен. То есть, бюджет потерял 709 440 гривен.

"Сейчас следователи полиции под процессуальным руководством Корюковской окружной прокуратуры завершили досудебное расследование по уголовному производству по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия)", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее СБУ разоблачила хищение оборонного бюджета Украины. Причастными к схеме оказались чиновники Вооруженных сил и Службы безопасности Украины. Речь идет о коррупционной схеме на сотни тысяч долларов США

25 марта 2026
Луцк без мэра: почему бывший юрист Палицы ушел с должности
Один представитель местного олигарха ушел, другой может прийти на его место
23 марта 2026
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
В попытках сохранить города и села от запустения и вымывания ценных кадров, некоторые региональные администрации сделали ставку на внутренних переселенцев
20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
Пропавший блоггер Беспалов нашелся: что с ним случилось
25 марта 2026, 19:25
В Украине разработали дрон-перехватчик, способный развивать скорость более 300 км/ч и отслеживать цели благодаря ИИ
25 марта 2026, 19:19
На Закарпатье офицер Госпогранслужбы сбежал за границу
25 марта 2026, 18:38
Зеленский провел чистку в СБУ
25 марта 2026, 18:15
На Буковине псевдобанкир выманил украл у женщины почти 100 тысяч
25 марта 2026, 17:15
Стало известно, какой будет погода 26 марта
25 марта 2026, 17:10
На Волыни водитель авто "прокатал" на капоте работника ТЦК
25 марта 2026, 16:22
ВСУ поразили российское боевое судно стоимостью сотни миллионов долларов
25 марта 2026, 15:55
Гусаков в Украине: псевдосбор на лечение СМА и новые подробности следствия
25 марта 2026, 15:24
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Луцк без мэра: почему бывший юрист Палицы ушел с должности
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
Все публикации »
Виталий Портников
Валерий Чалый
Валерий Пекар
Все блоги »