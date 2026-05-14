21:30  14 мая
Россияне вербуют студентов для войны против Украины
20:50  14 мая
В Николаевской области осудили мужчину, который "сливал" данные ТЦК
20:35  14 мая
Пограничники дроном уничтожили российского "ждуна"
UA | RU
UA | RU
14 мая 2026, 19:51

Как одесский бизнесмен Кауфман забрал фармдистрибьютора у россиян

14 мая 2026, 19:51
Читайте також українською мовою
Фото: zn.ua
Читайте також
українською мовою

Одесский бизнесмен Борис Кауфман получил контроль над фармацевтическим дистрибьютором Вента ЛТД, который до начала полномасштабной войны принадлежал российской фармгруппе Катрен

Об этом сообщает Экономическая правда, передает RegioNews .

По данным собеседников издания на фармацевтическом рынке, с лета 2025 года представители фармпроизводителей и крупных аптечных сетей проводили переговоры в Вене по поводу будущего компании. На одной из встреч присутствовал Кауфман, которого представили в качестве нового владельца "Венты". По словам источников, тогда обсуждалось наращивание доли компании на рынке.

Компанию "Вента ЛТД" основали в 1998 году Александр Волошин, Борис Мурыло и Денис Арзамасцев. В 2008 году российская компания "Катрен" приобрела "Венту" и к 2016 году сконцентрировала 90% ее капитала.

После этого структура собственности изменилась: 66% перешли гражданину РФ Сергею Мишко и гражданам Германии Генриху и Анне Риттерам, еще 24% оставались в собственности Катрена.

После начала полномасштабного вторжения 24% принадлежавших российскому Катрену компании арестовали и по решению суда передали в управление Национального агентства по розыску и менеджменту активов.

С 2022 г. контроль над компанией сосредоточил ее многолетний руководитель Александр Волошин. Сейчас он прямо владеет 70% компании и еще 24% - через связанную структуру "И.К.Вел". Еще 6% принадлежат бизнесмену Александру Чумаку.

Борис Кауфман является основателем инвестгруппы Vertex United и совладельцем дистрибьютора табачных изделий TEDIS Ukraine.

Напомним, что Кауфман является фигурантом нескольких антикоррупционных расследований. В 2022 году он был задержан Государственным бюро расследований и Национальным антикоррупционным бюро Украины. НАБУ подозревает его в создании преступной организации и подкупе должностных лиц. Впоследствии бизнесмен вышел из СИЗО под залог в 129 млн грн.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
бизнесмен Одесса россияне
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
Удар по миссии ООН и гибель женщины: россияне устроили массированный террор дронами в Херсоне
14 мая 2026, 21:41
Евровидение-2026: где смотреть и когда выступает Украина
14 мая 2026, 21:40
Россияне вербуют студентов для войны против Украины
14 мая 2026, 21:30
Силы обороны ударили по базам 51-й армии РФ в Донецкой области
14 мая 2026, 21:25
Ракета, которой РФ ударила по дому в Киеве, изготовлена в этом году - Зеленский
14 мая 2026, 21:15
В Николаевской области осудили мужчину, который "сливал" данные ТЦК
14 мая 2026, 20:50
В Херсонской области полицейская машина подорвалась на мине во время эвакуации
14 мая 2026, 20:44
Пограничники дроном уничтожили российского "ждуна"
14 мая 2026, 20:35
15 мая объявлен днем памяти по погибшим от массированной атаки оккупантов
14 мая 2026, 20:28
Удар по Киеву: выросло количество погибших - среди них дети
14 мая 2026, 20:15
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Все публикации »
Николай Княжицкий
Валерий Пекар
Виталий Портников
Все блоги »