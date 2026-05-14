Как одесский бизнесмен Кауфман забрал фармдистрибьютора у россиян

Одесский бизнесмен Борис Кауфман получил контроль над фармацевтическим дистрибьютором Вента ЛТД, который до начала полномасштабной войны принадлежал российской фармгруппе Катрен

Об этом сообщает Экономическая правда.

По данным собеседников издания на фармацевтическом рынке, с лета 2025 года представители фармпроизводителей и крупных аптечных сетей проводили переговоры в Вене по поводу будущего компании. На одной из встреч присутствовал Кауфман, которого представили в качестве нового владельца "Венты". По словам источников, тогда обсуждалось наращивание доли компании на рынке.

Компанию "Вента ЛТД" основали в 1998 году Александр Волошин, Борис Мурыло и Денис Арзамасцев. В 2008 году российская компания "Катрен" приобрела "Венту" и к 2016 году сконцентрировала 90% ее капитала.

После этого структура собственности изменилась: 66% перешли гражданину РФ Сергею Мишко и гражданам Германии Генриху и Анне Риттерам, еще 24% оставались в собственности Катрена.

После начала полномасштабного вторжения 24% принадлежавших российскому Катрену компании арестовали и по решению суда передали в управление Национального агентства по розыску и менеджменту активов.

С 2022 г. контроль над компанией сосредоточил ее многолетний руководитель Александр Волошин. Сейчас он прямо владеет 70% компании и еще 24% - через связанную структуру "И.К.Вел". Еще 6% принадлежат бизнесмену Александру Чумаку.

Борис Кауфман является основателем инвестгруппы Vertex United и совладельцем дистрибьютора табачных изделий TEDIS Ukraine.

Напомним, что Кауфман является фигурантом нескольких антикоррупционных расследований. В 2022 году он был задержан Государственным бюро расследований и Национальным антикоррупционным бюро Украины. НАБУ подозревает его в создании преступной организации и подкупе должностных лиц. Впоследствии бизнесмен вышел из СИЗО под залог в 129 млн грн.