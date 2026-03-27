Взрывотехники уничтожили в Нежинском районе боевую часть российского ударного дрона, который ранее сбили Силы обороны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Остатки беспилотника обнаружили в поле недалеко от одного из населенных пунктов. Поскольку боевая часть БПЛА не сдетонировала при падении, она представляла реальную угрозу для людей.

Взрывотехники транспортировали дрон в безопасное место и уничтожили контролируемым подрывом.

Правоохранители напоминают: в случае обнаружения подозрительных предметов к ним запрещено приближаться или прикасаться к ним. О находках следует немедленно сообщать по номерам 102, военным, ГСЧС или органам местной власти.

Напомним, ранее в Винницкой области взрывотехники обезвредили боевую часть российской ракеты Х-101. Обломки ракеты упали в поле у леса.