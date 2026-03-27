09:28  27 марта
Полсотни MacBook в багажнике: на Львовщине таможенники остановили контрабанду техники
06:37  27 марта
Во Львовской области произошел масштабный пожар на складе
02:01  27 марта
Изнасилование 17-летней девушки на Кировоградщине: полиция задержала злоумышленника
UA | RU
UA | RU
27 марта 2026, 11:52

На Черниговщине обезвредили боевую часть вражеского беспилотника, найденную в поле

27 марта 2026, 11:52
Читайте також українською мовою
Фото: полиция
Читайте також
українською мовою

Взрывотехники уничтожили в Нежинском районе боевую часть российского ударного дрона, который ранее сбили Силы обороны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Остатки беспилотника обнаружили в поле недалеко от одного из населенных пунктов. Поскольку боевая часть БПЛА не сдетонировала при падении, она представляла реальную угрозу для людей.

Взрывотехники транспортировали дрон в безопасное место и уничтожили контролируемым подрывом.

Правоохранители напоминают: в случае обнаружения подозрительных предметов к ним запрещено приближаться или прикасаться к ним. О находках следует немедленно сообщать по номерам 102, военным, ГСЧС или органам местной власти.

Напомним, ранее в Винницкой области взрывотехники обезвредили боевую часть российской ракеты Х-101. Обломки ракеты упали в поле у леса.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война обстрелы Черниговская область дрон взрывотехники беспилотники
Луцк без мэра: почему бывший юрист Палицы ушел с должности
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Виталий Портников
Валерий Чалый
Все блоги »