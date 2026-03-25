Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

В Чернігові внаслідок атаки росіян пошкоджені десять приватних будинків, чотири господарчі споруди та автомобіль.

В Коропській громаді Новгород-Сіверського району пошкоджень зазнали приватний будинок та господарча споруда.

В Городнянській громаді внаслідок атаки росіян горіла господарча споруда.

Поліцейські документують наслідки ворожих обстрілів.

Нагадаємо, внаслідок ворожого обстрілу вночі 25 березня був пошкоджений енергетичний об’єкт у Чернігівському районі. Без світла залишилися близько 150 тисяч абонентів.