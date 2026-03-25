На Чернігівщині внаслідок російських атак пошкоджені приватні будинки
Минулої доби ворог масовано атакував безпілотниками Чернігівську область
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
В Чернігові внаслідок атаки росіян пошкоджені десять приватних будинків, чотири господарчі споруди та автомобіль.
В Коропській громаді Новгород-Сіверського району пошкоджень зазнали приватний будинок та господарча споруда.
В Городнянській громаді внаслідок атаки росіян горіла господарча споруда.
Поліцейські документують наслідки ворожих обстрілів.
Нагадаємо, внаслідок ворожого обстрілу вночі 25 березня був пошкоджений енергетичний об’єкт у Чернігівському районі. Без світла залишилися близько 150 тисяч абонентів.
23 березня 2026
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
У спробах зберегти міста та села від запустіння і вимивання цінних кадрів, деякі регіональні адміністрації зробили ставку на внутрішніх переселенців
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
На Чернігівщині знешкодили бойову частину ворожого безпілотника
25 березня 2026, 10:51На Вінниччині після атаки РФ уже 18 постраждалих: двоє у важкому стані
25 березня 2026, 10:46На Херсонщині лісники під виглядом "наслідків обстрілів" вирубали дерев на 8 млн грн
25 березня 2026, 10:40На Дніпропетровщині чоловік заради скарги на сусіда заявив про зґвалтування
25 березня 2026, 10:35Понад 145 тисяч випадків грипу, ГРВІ та COVID-19: у яких областях найвищі показники
25 березня 2026, 10:20На Волині викрили масштабну схему збуту фальшивого пального: вилучено понад 13 млн грн готівки
25 березня 2026, 10:19Росіяни обстріляли з артилерії Херсон: у МВА показали наслідки
25 березня 2026, 10:03На Київщині після атаки знеструмлено Славутич – 21 тис. людей без світла
25 березня 2026, 09:49На Житомирщині чоловік проломив голову 10-річному хлопчику: дитина в реанімації
25 березня 2026, 09:34
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
