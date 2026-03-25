09:34  25 березня
На Житомирщині чоловік проломив голову 10-річному хлопчику: дитина в реанімації
08:39  25 березня
На Хмельниччині п'яний чоловік викрав авто знайомої і застряг у багнюці
00:35  25 березня
Акторка Анна Саліванчук зізналась, чи спілкується з колишнім чоловіком
25 березня 2026, 09:47

На Чернігівщині внаслідок російських атак пошкоджені приватні будинки

Фото: поліція
Минулої доби ворог масовано атакував безпілотниками Чернігівську область

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

В Чернігові внаслідок атаки росіян пошкоджені десять приватних будинків, чотири господарчі споруди та автомобіль.

В Коропській громаді Новгород-Сіверського району пошкоджень зазнали приватний будинок та господарча споруда.

В Городнянській громаді внаслідок атаки росіян горіла господарча споруда.

Поліцейські документують наслідки ворожих обстрілів.

Нагадаємо, внаслідок ворожого обстрілу вночі 25 березня був пошкоджений енергетичний об’єкт у Чернігівському районі. Без світла залишилися близько 150 тисяч абонентів.

Чернігівська область війна обстріли наслідки пошкодження
23 березня 2026
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
У спробах зберегти міста та села від запустіння і вимивання цінних кадрів, деякі регіональні адміністрації зробили ставку на внутрішніх переселенців
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
На Чернігівщині знешкодили бойову частину ворожого безпілотника
25 березня 2026, 10:51
25 березня 2026, 10:51
На Вінниччині після атаки РФ уже 18 постраждалих: двоє у важкому стані
25 березня 2026, 10:46
25 березня 2026, 10:46
На Херсонщині лісники під виглядом "наслідків обстрілів" вирубали дерев на 8 млн грн
25 березня 2026, 10:40
25 березня 2026, 10:40
На Дніпропетровщині чоловік заради скарги на сусіда заявив про зґвалтування
25 березня 2026, 10:35
25 березня 2026, 10:35
Понад 145 тисяч випадків грипу, ГРВІ та COVID-19: у яких областях найвищі показники
25 березня 2026, 10:20
25 березня 2026, 10:20
На Волині викрили масштабну схему збуту фальшивого пального: вилучено понад 13 млн грн готівки
25 березня 2026, 10:19
25 березня 2026, 10:19
Росіяни обстріляли з артилерії Херсон: у МВА показали наслідки
25 березня 2026, 10:03
25 березня 2026, 10:03
На Київщині після атаки знеструмлено Славутич – 21 тис. людей без світла
25 березня 2026, 09:49
25 березня 2026, 09:49
На Житомирщині чоловік проломив голову 10-річному хлопчику: дитина в реанімації
25 березня 2026, 09:34
25 березня 2026, 09:34
