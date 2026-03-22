Вибух у супермаркеті Чернігова стався під час відбиття атаки – поліція
У Чернігові попередньо встановлено, що вибух у супермаркеті "АТБ" на вулиці Льотній стався під час відбиття ворожої атаки на місто
Про це повідомила поліція Чернігівської області, передає RegioNews.
Наразі на місці події тривають слідчі дії, працюють поліція та вибухотехніки.
Нагадаємо, 22 березня до поліції надійшло повідомлення про вибух в приміщенні одного з супермаркетів міста. За попередньою інформацією, травмовано четверо громадян.
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
