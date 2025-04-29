Дроновая атака на Черниговщине: женщина получила ранения во время работы на огороде

фото: Национальная полиция

В понедельник, 28 апреля, российские военные атаковали беспилотником село на Черниговщине, в Новгород-Северской общине, пострадала женщина

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает RegioNews .

По его словам, ранения получила 61-летняя женщина. Она просто работала в огороде.

В результате удара дроном женщина получила обломочные ранения спины. Ее госпитализировали, состояние удовлетворительное.

Чаус добавил, что только с начала года армия РФ унесла жизни 3 жителей Черниговщины. Еще 30 человек получили ранения.

Напомним, в результате вчерашней атаки россиян на Черниговщине погиб 68-летний мужчина. Оккупанты попали дроном по дому пенсионера.