Дронова атака на Чернігівщині: жінка отримала поранення під час роботи на городі

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У понеділок, 28 квітня,російські військові атакували безпілотником село на Чернігівщині, у Новгород-Сіверській громаді, постраждала жінка

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, передає RegioNews.

За його словами, поранень зазнала 61-річна жінка. Вона просто працювала на городі.

Внаслідок удару дроном жінка отримала уламкові поранення спини. Її госпіталізували, стан задовільний.

Чаус додав, що лише від початку року армія РФ забрала життя 3 мешканців Чернігівщини. Ще 30 людей зазнали поранень.

Нагадаємо, внаслідок вчорашньої атаки росіян на Чернігівщині загинув 68-річний чоловік. Окупанти поцілили дроном по будинку пенсіонера.