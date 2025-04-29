Дронова атака на Чернігівщині: жінка отримала поранення під час роботи на городі
У понеділок, 28 квітня,російські військові атакували безпілотником село на Чернігівщині, у Новгород-Сіверській громаді, постраждала жінка
Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, передає RegioNews.
За його словами, поранень зазнала 61-річна жінка. Вона просто працювала на городі.
Внаслідок удару дроном жінка отримала уламкові поранення спини. Її госпіталізували, стан задовільний.
Чаус додав, що лише від початку року армія РФ забрала життя 3 мешканців Чернігівщини. Ще 30 людей зазнали поранень.
Нагадаємо, внаслідок вчорашньої атаки росіян на Чернігівщині загинув 68-річний чоловік. Окупанти поцілили дроном по будинку пенсіонера.
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