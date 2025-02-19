В Черниговской области ликвидировали канал сбыта оружия и боеприпасов
Правоохранители задержали жителя Нежинского района, наладившего систематический сбыт автоматического оружия и ручных гранат
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Полицейские задокументировали несколько фактов сбыта фигурантом гранат, почти 20 штук, и автомата АК-74. После этого злоумышленника задержали.
Во время обыска в доме 42-летнего мужчины полицейские изъяли еще две готовые к сбыту ручные гранаты с энтузиазмом, а также другие вещественные доказательства. Изъятое направили на экспертизу.
Злоумышленнику сообщили о подозрении. Ему "светит" до 7 лет заключения.
Напомним, ранее правоохранители задержали еще 17 человек в девяти областях Украины, пытавшихся продать криминалитету "трофейное" оружие.
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