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Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Полицейские задокументировали несколько фактов сбыта фигурантом гранат, почти 20 штук, и автомата АК-74. После этого злоумышленника задержали.

Во время обыска в доме 42-летнего мужчины полицейские изъяли еще две готовые к сбыту ручные гранаты с энтузиазмом, а также другие вещественные доказательства. Изъятое направили на экспертизу.

Злоумышленнику сообщили о подозрении. Ему "светит" до 7 лет заключения.

Напомним, ранее правоохранители задержали еще 17 человек в девяти областях Украины, пытавшихся продать криминалитету "трофейное" оружие.