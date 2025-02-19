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Правоохоронці затримали жителя Ніжинського району, який налагодив систематичний збут автоматичної зброї та ручних гранат

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Поліцейські задокументували декілька фактів збуту фігурантом гранат, загалом майже 20 штук, та автомата АК-74. Після цього зловмисника затримали.

Під час обшуку в будинку 42-річного чоловіка поліцейські вилучили ще дві готові до збуту ручні гранати із запалами, а також інші речові докази. Вилучене направили на експертизу.

Зловмиснику повідомили про підозру. Йому "світить" до 7 років увʼязнення.

Нагадаємо, раніше правоохоронці затримали ще 17 людей у дев'ятьох областях України, які намагались продати криміналітету "трофейну" зброю.