Прыгнула с моста: на Черниговщине девушка пыталась покончить с собой
В Черниговской области вблизи села Шестовица 16-летняя девушка решила покончить с собой, прыгнув с моста в реку Десна
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГСЧС в Черниговской области.
Происшествие произошло сегодня, 7 августа, около 6:00 утра. С моста в Десну прыгнула 16-летняя девушка. Ее удалось спасти.
По словам спасателей, девушку, которая прыгнула с моста, увидел рыбак, и вызвал спасателей. Они прибыли на место вызова и достали из воды "самоубийцу" и резиновой лодкой доставили к берегу.
Пострадавшую передали медикам. Причины такого поступка устанавливаются.
Напомним, недавно на Донетчине спасли самоубийцу, который после прыжка завис на балконе четвертого этажа.
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