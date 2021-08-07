14:34  07 августа
Трассу Одесса-Николаев засыпало снегом
16:46  07 августа
В Харькове выпал обильный град
16:15  07 августа
Боевики на Донбассе ранили и убили военных, которые помогали местным жителям
UA | RU
UA | RU
07 августа 2021, 15:11 803

Прыгнула с моста: на Черниговщине девушка пыталась покончить с собой

07 августа 2021, 15:11 803
Читайте також українською мовою
Рixabay
Читайте також
українською мовою

В Черниговской области вблизи села Шестовица 16-летняя девушка решила покончить с собой, прыгнув с моста в реку Десна

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГСЧС в Черниговской области.

Происшествие произошло сегодня, 7 августа, около 6:00 утра. С моста в Десну прыгнула 16-летняя девушка. Ее удалось спасти.

По словам спасателей, девушку, которая прыгнула с моста, увидел рыбак, и вызвал спасателей. Они прибыли на место вызова и достали из воды "самоубийцу" и резиновой лодкой доставили к берегу.

Пострадавшую передали медикам. Причины такого поступка устанавливаются.

Напомним, недавно на Донетчине спасли самоубийцу, который после прыжка завис на балконе четвертого этажа.

Украина полиция Чернигов мост Черниговская область

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Не тот Чаус: кому Зеленский отдает Черниговскую область
Переформатирование большинства в Закарпатском облсовете. Можно ли поздравить Балогу с удачным реваншем?
Все публикации »
Янина Соколовская
Вадим Денисенко
Игорь Попов
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua