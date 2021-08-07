Стрибнула з мосту: на Чернігівщині дівчина намагалась вкоротити собі віку

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У Чернігівській області поблизу села Шестовиця 16-річна дівчина вирішила вкоротити собі життя, стрибнувши з мосту у річку Десна

Про це пише RegioNews з посиланням на ДСНС у Чернігівській області.

Подія сталася сьогодні, 7 серпня, близько 6:00 ранку. З мосту у Десну стрибнула 16-річна дівчина. Її вдалося врятувати.

За словами рятувальників, дівчину, яка стрибнула з мосту, побачив рибалка, і викликав рятувальників. Вони прибули на місце виклику і дістали з води "самогубцю" та гумовим човном доправили до берега.

Постраждалу передали медикам. Причини такого вчинку наразі встановлюються.

Нагадаємо, нещодавно на Донеччині врятували самогубцю, який після стрибка завис на балконі четвертого поверху.