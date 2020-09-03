На довыборах в Раду в Черниговской области зарегистрировали первого кандидата

Довыборы состоятся 25 октября вместе с местными выборами

Довыборы состоятся 25 октября вместе с местными выборами

Фото: flickr

ЦИК на заседании 2 сентября зарегистрировала первого кандидата в народные депутаты Украины в одномандатном избирательном округе № 208.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Кандидатом стал самовыдвиженец Алексей Оскер. Он родился 18 июля 1985 года в селе Бездрик Сумского района Сумской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, имеет высшее образование, беспартийный, проживает в городе Сумы, судимость отсутствует.

Напомним довыборы в 208 округе должны состояться в связи с тем, что в мае нашли застреленным нардепа от этого округа Валерия Давыденко (группа "Доверие"). Тело политика с огнестрельным ранением головы было найдено вечером 23 мая в его киевском офисе. Уголовное производство открыто и расследуется по ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство.

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия утвердила смету в размере 2,66 млн грн, которую направят на организацию и проведение промежуточных выборах в Верховную Раду в одномандатном избирательном округе №208.