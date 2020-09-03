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03 вересня 2020, 09:26 4

На довиборах в Раду на Чернігівщині зареєстрували першого кандидата

03 вересня 2020, 09:26 4
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Довибори відбудуться 25 жовтня разом із місцевими виборами
Довибори відбудуться 25 жовтня разом із місцевими виборами
Фото: flickr
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ЦВК на засіданні 2 вересня зареєструвала першого кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 208.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ЦВК.

Кандидатом став самовисуванець Олексій Оскер. Він народився 18 липня 1985 року в селі Бездрик Сумського району Сумської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, має вищу освіту, безпартійний, проживає в місті Суми, судимість відсутня.

Нагадаємо довибори у 208 окрузі мають відбутися у зв'язку з тим, що у травні знайшли застреленим нардепа від цього округу Валерія Давиденка (група "Довіра"). Тіло політика з вогнепальним пораненням голови було знайдене ввечері 23 травня у його київському офісі. Кримінальне провадження відкрите й розслідується за ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство.

Раніше повідомлялось, що Центральна виборча комісія затвердила кошторис у розмірі 2,66 млн грн, які спрямують на організацію та проведення проміжних виборах до Верховної Ради в одномандатному виборчому окрузі №208.

ЦВК вибори Кандидат політика Чернігівська область
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