В Черкасской области водитель Renault насмерть сбил 61-летнюю велосипедистку
В Черкасской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибла 61-летняя велосипедистка. Авария произошла 10 октября около 15:00 на автодороге Р-10 в пределах села Слобода
Об этом сообщила полиция Черкасской области, передает RegioNews .
По предварительным данным полиции, 61-летний водитель автомобиля Renault Megane Scenic наехал на велосипедистку того же возраста.
От полученных травм женщина скончалась в автомобиле экстренной медицинской помощи.
Следователи возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.
Напомним, что в Черкассах в результате дорожно-транспортного происшествия травмировался 86-летний пешеход. Мужчину госпитализировали в больницу. Полиция открыла уголовное производство.