В Черкасской области руководство коммунального учреждения разворовало бюджет

Фото: полиция Черкасской области

В Черкасской области полицейские сообщили о подозрении директору одного из коммунальных учреждений культуры и его заместительнице

Об этом сообщили в полиции Черкасской области, передает RegioNews .

Досудебное расследование установило, что 45-летний директор одного из коммунальных учреждений культуры фиктивно трудоустроил лиц на должности артистов. В дальнейшем в табели учета рабочего времени вносились заведомо ложные сведения о якобы отработанных часах работников.

На основании этих документов им начисляли и выплачивали заработную плату.

По данным следствия, заместитель директора составляла и подписывала табели учета рабочего времени с недостоверными данными. После этого директор подписывал документы, придавая им статус официальных.

Именно они явились основанием для перечисления бюджетных средств. Сумма нанесенного ущерба составляет более 1,4 миллиона гривен.

Следователи сообщили о подозрении директору коммунального учреждения по ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 и ч. 1 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

Его заместитель уведомлен о подозрении по ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

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