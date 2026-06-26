В Черкасской области руководство коммунального учреждения разворовало бюджет
В Черкасской области полицейские сообщили о подозрении директору одного из коммунальных учреждений культуры и его заместительнице
Об этом сообщили в полиции Черкасской области, передает RegioNews .
Досудебное расследование установило, что 45-летний директор одного из коммунальных учреждений культуры фиктивно трудоустроил лиц на должности артистов. В дальнейшем в табели учета рабочего времени вносились заведомо ложные сведения о якобы отработанных часах работников.
На основании этих документов им начисляли и выплачивали заработную плату.
По данным следствия, заместитель директора составляла и подписывала табели учета рабочего времени с недостоверными данными. После этого директор подписывал документы, придавая им статус официальных.
Именно они явились основанием для перечисления бюджетных средств. Сумма нанесенного ущерба составляет более 1,4 миллиона гривен.
Следователи сообщили о подозрении директору коммунального учреждения по ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 и ч. 1 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.
Его заместитель уведомлен о подозрении по ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.
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