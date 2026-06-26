11:28  26 червня
На Волині жінка загинула, провалившись у каналізаційний люк
10:07  26 червня
На кордоні на Буковині викрили чоловіка з підробленими документами на дітей
09:22  26 червня
На Рівненщині зіткнулися вантажівка та авто поліції: троє постраждалих
UA | RU
UA | RU
26 червня 2026, 18:59

На Черкащині керівництво комунального закладу розкрадало бюджет

26 червня 2026, 18:59
Читайте также на русском языке
Фото: поліція Черкаської області
Читайте также
на русском языке

На Черкащині поліцейські повідомили про підозру директору одного з комунальних закладів культури та його заступниці

Про це повідомили у поліції Черкаської області, передає RegioNews.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 45-річний директор одного з комунальних закладів культури фіктивно працевлаштував осіб на посади артистів. Надалі до табелів обліку робочого часу вносилися завідомо неправдиві відомості про нібито відпрацьовані години працівників.

На підставі цих документів їм нараховували та виплачували заробітну плату.

За даними слідства, заступниця директора складала та підписувала табелі обліку робочого часу з недостовірними даними. Після цього директор підписував документи, надаючи їм статус офіційних.

Саме вони стали підставою для перерахування бюджетних коштів. Сума завданих збитків становить понад 1,4 мільйона гривень.

Слідчі повідомили про підозру директору комунального закладу за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 та ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Його заступниці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що у Києві викрили схему встановлення інвалідності за 25000-30000$. Серед підозрюваних - голова ВЛК, колишній очільник одного з військоматів та колишній лікар ВЛК МОУ.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
бюджет Черкаська область
26 червня 2026
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Україна є найбільш замінованою країною світу: до 20% всієї величезної території забруднено вибухонебезпечними предметами. Про те, як люди виживають за таких умов, і які заходи варто було би вжити для ...
25 червня 2026
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
Звірства у 425 ОШП рано чи пізно вдарять і по президенту Зеленському
18 червня 2026
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Не завжди дії місцевих і центральних органів влади знаходять підтримку з боку населення. У підсумку люди змушені об'єднувати зусилля для відстоювання суспільних інтересів в правовому полі та не тільки
17 червня 2026
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Одеська область стала однією із найскандальніших у процесі мобілізації, в червні тут виявили в одному із ТЦК уже відверто бандитські методи впливу на людей
Ворог вдарив дроном по АЗС у Харкові: виникла масштабна пожежа
26 червня 2026, 19:57
На Дніпропетровщині за добу внаслідок ворожих атак двоє загиблих та 13 поранених
26 червня 2026, 19:41
Авіація, дрони та артилерія: окупанти завдали ударів по Херсону, є поранені
26 червня 2026, 19:21
На Житомирщині викрили схему на електроенергії: збитків на майже пів мільйона
26 червня 2026, 19:10
"Багатодітний батько" за 10 тисяч доларів: на Кіровоградщині викрили схему ухилення від мобілізації
26 червня 2026, 18:47
Масштабна ДТП у Черкасах: зіткнулися два авто та маршрутка
26 червня 2026, 18:26
Незаконні вироки "азовцям": російського суддю судитимуть за порушення звичаїв війни
26 червня 2026, 17:59
Термін держдопомоги спливає: кому з українців треба встигнути пройти медичне обстеження
26 червня 2026, 17:55
Україна повернула з полону 160 оборонців, зокрема 115 героїв Маріуполя
26 червня 2026, 17:41
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
Всі публікації »
Віктор Ягун
Володимир Фесенко
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Всі блоги »