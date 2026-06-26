На Черкащині керівництво комунального закладу розкрадало бюджет

Фото: поліція Черкаської області

На Черкащині поліцейські повідомили про підозру директору одного з комунальних закладів культури та його заступниці

Про це повідомили у поліції Черкаської області, передає RegioNews .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 45-річний директор одного з комунальних закладів культури фіктивно працевлаштував осіб на посади артистів. Надалі до табелів обліку робочого часу вносилися завідомо неправдиві відомості про нібито відпрацьовані години працівників.

На підставі цих документів їм нараховували та виплачували заробітну плату.

За даними слідства, заступниця директора складала та підписувала табелі обліку робочого часу з недостовірними даними. Після цього директор підписував документи, надаючи їм статус офіційних.

Саме вони стали підставою для перерахування бюджетних коштів. Сума завданих збитків становить понад 1,4 мільйона гривень.

Слідчі повідомили про підозру директору комунального закладу за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 та ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Його заступниці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України.

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