В Черкассах задержали 23-летнего молодого человека, совершившего поджог возле отделения банка

Фото: Наполиция

Вечером 2 июня около 23:00 в Черкасское районное управление полиции поступило сообщение о пожаре на улице Гоголя в Черкассах

Об этом сообщила полиция Черкасской области, передает RegioNews .

Злоумышленник поджег пластиковую емкость у входной двери отделения банка, после чего скрылся с места происшествия.

Полицейские установили личность, причастную к поджогу. Им оказался 23-летний житель Чигирина. Он был задержан в порядке статьи 208 УПК Украины.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что следователи Днепра завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении 36-летней местной жительницы, пытавшейся поджечь дачный дом из-за личной неприязни к владелице.