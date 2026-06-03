В Черкассах задержали 23-летнего молодого человека, совершившего поджог возле отделения банка
Вечером 2 июня около 23:00 в Черкасское районное управление полиции поступило сообщение о пожаре на улице Гоголя в Черкассах
Об этом сообщила полиция Черкасской области, передает RegioNews .
Злоумышленник поджег пластиковую емкость у входной двери отделения банка, после чего скрылся с места происшествия.
Полицейские установили личность, причастную к поджогу. Им оказался 23-летний житель Чигирина. Он был задержан в порядке статьи 208 УПК Украины.
Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, что следователи Днепра завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении 36-летней местной жительницы, пытавшейся поджечь дачный дом из-за личной неприязни к владелице.
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