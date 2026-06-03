У Черкасах затримали 23-річного молодика, який вчинив підпал біля відділення банку

Фото: Наполіція

Увечері 2 червня, близько 23:00 до Черкаського районного управління поліції надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Гоголя у Черкасах

Про це повідомила поліція Черкаської області, передає RegioNews .

Зловмисник підпалив пластикову ємність біля вхідних дверей відділення банку, після чого втік з місця події.

Поліцейські встановили особу, причетну до підпалу. Ним виявився 23-річний мешканець Чигирина. Його затримали в порядку статті 208 КПК України.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що слідчі Дніпра завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт стосовно 36-річної місцевої мешканки, яка намагалася підпалити дачний будинок через особисту неприязнь до власниці