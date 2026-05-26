Погрожував дружині гранатою: на Черкащині поліція вилучила у домашнього тирана арсенал зброї
У Жашкові на Черкащині 25 травня близько 16:00 місцева жителька звернулася до поліції зі скаргою на чоловіка, який під час конфлікту погрожував їй гранатою
Про це повідомила поліція Черкаської області.
Жінка заявила, що її чоловік вчиняє домашнє насильство та погрожує їй гранатою.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група.
Під час огляду правоохоронці виявили у господарському приміщенні 4 гранати із запалами та близько 50 набоїв.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 КК України. Розслідування триває.
Крім того, на 38-річного порушника склали адміністративні протоколи за ст. 173, ст. 173-2 та ст. 185 КУпАП. Адміністративні матеріали направлено до суду.
