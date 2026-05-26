Погрожував дружині гранатою: на Черкащині поліція вилучила у домашнього тирана арсенал зброї

У Жашкові на Черкащині 25 травня близько 16:00 місцева жителька звернулася до поліції зі скаргою на чоловіка, який під час конфлікту погрожував їй гранатою

Про це повідомила поліція Черкаської області, передає RegioNews .

Жінка заявила, що її чоловік вчиняє домашнє насильство та погрожує їй гранатою.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

Під час огляду правоохоронці виявили у господарському приміщенні 4 гранати із запалами та близько 50 набоїв.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 КК України. Розслідування триває.

Крім того, на 38-річного порушника склали адміністративні протоколи за ст. 173, ст. 173-2 та ст. 185 КУпАП. Адміністративні матеріали направлено до суду.

