В водоеме Черкасской области обнаружили тело женщины

фото: спасательная Станция Смела

На Смелянщине в Графском озере обнаружили тело женщины 1969 года рождения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Спасательную станцию Смела.

Тело женщины обнаружили очевидцы.

"После получения сообщения от очевидцев был организован выезд водолазов-спасателей и правоохранителей, проведших необходимые первоочередные мероприятия. Тело погибшей подняли из водоема и передали работникам полиции для дальнейшего установления всех обстоятельств происшествия", – говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работает полиция.

