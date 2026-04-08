У водоймі на Черкащині виявили тіло жінки
На Смілянщині у Графському озері виявили тіло жінки 1969 року народження
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Рятувальну станція Сміла.
Тіло жінки виявили очевидці.
"Після отримання повідомлення від очевидців було організовано виїзд водолазів-рятувальників та правоохоронців, які провели необхідні першочергові заходи. Тіло загиблої підняли з водойми та передали працівникам поліції для подальшого встановлення всіх обставин події", – йдеться у повідомленні.
Наразі на місці події працює поліція.
Як повідомлялось, у Черкаській області під час нічної пожежі загинув чоловік. Попередньо, причиною займання стала необережність під час куріння.
