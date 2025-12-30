Фото: полиция

ДТП произошло 29 декабря около 15:00 между населенными пунктами Новая Вижва и Лесняки в Ковельском районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель авто Citroën не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением. В результате этого легковушка съехала с дороги и врезалась в дерево.

От полученных травм 61-летний водитель скончался на месте. Пострадавшего 16-летнего пассажира госпитализировали.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Продолжается расследование.

