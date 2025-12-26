Иллюстративное фото: из открытых источников

В пятницу, 26 декабря, ближе к полудню враг нанес ракетный удар по Умани Черкасской области

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, передает RegioNews.

Сейчас известно о шести травмированных, среди них – двое детей. Всем оказывают необходимую медпомощь.

Есть разрушения жилищной инфраструктуры. На месте работают все необходимые службы.

Напомним, в ночь на 26 декабря враг атаковал Украину одной баллистической ракетой "Искандер-М", а также 99 ударными БПЛА. ПВО обезвредила 73 дрона, зафиксированы попадания на 16 локациях.