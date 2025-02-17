В Черкасской области в 200 метрах от берега откололась льда с тремя людьми, среди них – ребенок
В воскресенье, 16 февраля, на реке Днепр в Каневе Черкасского района от берега откололась льда с тремя рыбаками
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.
Инцидент произошел возле села Топыловка. На дрейфующей льдине оказались 14-летний мальчик и двое взрослых (21 и 41 год). Расстояние до берега было около 200 метров.
Спасатели с помощью лодки доставили рыбаков на берег. Спасенных осмотрели работники "скорой".
Напомним, 15 февраля в Одесской области на ставку провалились под лед трое детей: 13-летний и двое 14-летних. Тела погибших мальчиков достали из воды спасатели.
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