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17 лютого 2025, 01:25

На Черкащині в 200 метрах від берега відкололася крижина із трьома людьми, серед них – дитина

17 лютого 2025, 01:25
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фото: ДСНС
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У неділю, 16 лютого, на річці Дніпро в Каневі Черкаського району від берега відкололася крижина з трьома рибалками

Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.

Інцидент стався біля села Топилівка. На дрейфуючій крижині опинилися 14-річний хлопець та двоє дорослих (21 і 41 рік). Відстань до берега була близько 200 метрів.

Рятувальники за допомогою човна доставили рибалок на берег.. Врятованих оглянули працівники "швидкої".

Нагадаємо, 15 лютого в Одеській області на ставку провалилися під кригу троє дітей: 13-річний та двоє 14-річних. Тіла загиблих хлопців дістали з води рятувальники.

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