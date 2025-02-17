фото: ДСНС

У неділю, 16 лютого, на річці Дніпро в Каневі Черкаського району від берега відкололася крижина з трьома рибалками

Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.

Інцидент стався біля села Топилівка. На дрейфуючій крижині опинилися 14-річний хлопець та двоє дорослих (21 і 41 рік). Відстань до берега була близько 200 метрів.

Рятувальники за допомогою човна доставили рибалок на берег.. Врятованих оглянули працівники "швидкої".

Нагадаємо, 15 лютого в Одеській області на ставку провалилися під кригу троє дітей: 13-річний та двоє 14-річних. Тіла загиблих хлопців дістали з води рятувальники.