Россияне обстреляли Херсон: вспыхнул пожар на складе

фото: ГСЧС

Российские оккупанты обстреляли один из микрорайонов в Херсоне

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС , передает RegioNews.

В результате вражеской атаки возник пожар на складском помещении и площадке открытого хранения отходов производства.

"Из-за постоянных повторных обстрелов спасателям приходилось несколько раз отъезжать в безопасное место, а затем снова возвращаться к тушению. К утру пожар удалось потушить”, – отметили в ГСЧС.

Напомним, 11 октября россияне ударили БпЛА по Антоновке, что под Херсоном. Ранение получил мужчина.