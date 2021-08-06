Премьер анонсировал скоростные электрички из Черкасс в Киев

В 2021 году планируется запустить скорость электрички из Черкасс в Киев

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресслужбу правительства

"В этом году благодаря модернизации и электрификации железной дороги от г. Черкассы до ст. Т. Шевченко в г. Смела общей протяженностью 30 км будут запущены скоростные электропоезда от Черкасс до столицы со временем в пути 2 часа. 30 мин", - отметил премьер Денис Шмыгаль

Шмыгаль также сообщил, что в планах на последующие годы предусмотрено продолжение электрификации от Черкасс до станции Гребенка общей протяженностью 90 км.

Также отмечается, что от Черкасс будут запущены ежедневные поезда до соседнего областного центра - Кропивницкого, а также можно будет запустить дневной скоростной поезд сообщением Харьков - Черкассы - Львов, который будет проходить также через Полтаву, Белую Церковь, Винницу, Хмельницкий и Тернополь.