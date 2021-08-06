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06 серпня 2021, 15:41 226

Прем'єр анонсував у поточному році швидкісні електрички з Черкас до Києва

06 серпня 2021, 15:41 226
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Фото з відкритих джерел
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У 2021 році планується запустити швидкість електричкиз Черкас до Києва

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу уряду

"Цього року завдяки модернізації та електрифікації залізниці від м Черкаси до ст. Т.Шевченка в м. Сміла загальною протяжністю 30 км будуть запущені швидкісні електропоїзди від Черкас до столиці з часом у дорозі 2 год. 30 хв", - зазначив прем’єр Денис Шмигаль

Шмигаль також повідомив, що в планах на наступні роки передбачено продовження електрифікації від Черкас до станції Гребінка загальною протяжністю 90 км.

Також зазначається, що від Черкас буде запущено щоденні поїзди до сусіднього обласного центру - Кропивницького, а також можна буде запустити денний швидкісний потяг сполученням Харків - Черкаси - Львів, який проходитиме також через Полтаву, Білу Церкву, Вінницю, Хмельницький і Тернопіль.

Кабмін залізниця електрика Черкаська область прем'єр

 
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