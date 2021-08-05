В Умань уже приехало почти пять тысяч хасидов

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На празднование иудейского нового года Рош га-Шана в город Умань уже приехало около 5 тысяч хасидов

Как передает RegioNews, об этом сообщает местное издание Vikka.

В этом году паломники заранее едут в Украину, ведь в прошлом году из-за усиленных противоэпидемических мер по предотвращению распространения коронавируса не все желающие смогли попасть на празднование Рош га-Шана в Умани", - говорится в сообщении.

По словам начальника управления Государственной миграционной службы в Черкасской области Ивана Шапрана, хотя наступление нового года по иудейскому календарю будут праздновать с 6 по 8 сентября, но уже около 5 тысяч хасидов прибыли в Умань.

Напомним, с 15 по 21 сентября 2020 года в связи с массовым паломничеством хасидов в Умани были усилены карантинные ограничения. В городе были запрещены массовые религиозные и культурные мероприятия.