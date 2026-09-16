На Буковині викрили схему дроблення бізнесу та повернули до бюджету 15 млн грн
На Буковині до державного бюджету повернули понад 15 млн грн податків після викриття схеми штучного дроблення бізнесу
Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.
Підприємець, який продавав харчові напівфабрикати, фактично керував одним бізнесом, але розподілив його діяльність між кількома підконтрольними ФОПами.
За даними слідства, таким чином підприємець зменшував обсяг податків, які мав сплачувати з фактично отриманих доходів.
Упродовж 2025 року через цю схему до бюджету не надійшло понад 2 млн грн єдиного податку. Згодом слідчі встановили ще понад 13 млн грн несплаченого податку на додану вартість.
Під час досудового розслідування підприємець повністю відшкодував завдані державі збитки — понад 15 млн грн.
Оскільки податкові зобов’язання сплачено в повному обсязі, прокурори звернулися до суду з клопотанням про звільнення чоловіка від кримінальної відповідальності на підставі частини 4 статті 212 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, що у Києві правоохоронці викрили злочинну групу, яка організувала мережу незаконних гральних закладів із щомісячним багатомільйонним оборотом.