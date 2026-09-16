На Буковині викрили схему дроблення бізнесу та повернули до бюджету 15 млн грн

Фото: Офіс Генерального прокурора

На Буковині до державного бюджету повернули понад 15 млн грн податків після викриття схеми штучного дроблення бізнесу

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

Підприємець, який продавав харчові напівфабрикати, фактично керував одним бізнесом, але розподілив його діяльність між кількома підконтрольними ФОПами.

За даними слідства, таким чином підприємець зменшував обсяг податків, які мав сплачувати з фактично отриманих доходів.

Упродовж 2025 року через цю схему до бюджету не надійшло понад 2 млн грн єдиного податку. Згодом слідчі встановили ще понад 13 млн грн несплаченого податку на додану вартість.

Під час досудового розслідування підприємець повністю відшкодував завдані державі збитки — понад 15 млн грн.

Оскільки податкові зобов’язання сплачено в повному обсязі, прокурори звернулися до суду з клопотанням про звільнення чоловіка від кримінальної відповідальності на підставі частини 4 статті 212 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що у Києві правоохоронці викрили злочинну групу, яка організувала мережу незаконних гральних закладів із щомісячним багатомільйонним оборотом.