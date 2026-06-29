Растрата 105 млн грн на Буковине: эксдиректору таможни объявили подозрение

Фото: Офис Генерального прокурора

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

По данным следствия, в 2021 году он возглавлял тендерный комитет во время реконструкции пункта пропуска "Красноильск" на границе с Румынией. Это был бюджетный проект модернизации таможенной инфраструктуры стоимостью около 105 млн грн.

Следствие установило, что победителем тендера стала столичная компания, хотя было два более дешевых предложения.

После завершения работ в 2022 году должностное лицо приняло объект и подписало акты выполненных работ без надлежащей проверки расчетов подрядчика.

Экспертизы указали, что стоимость части строительных материалов в актах была завышена на 3,2 млн. грн.

Бывшему должностному лицу инкриминируют ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Ему избрана мера пресечения в виде более 660 тыс.грн залога.

Напомним, что в Житомирской области чиновник получил подозрение. Речь идет о нарушениях при закупке электроэнергии.