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29 июня 2026, 16:58

Растрата 105 млн грн на Буковине: эксдиректору таможни объявили подозрение

29 июня 2026, 16:58
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Фото: Офис Генерального прокурора
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Прокуроры Черновицкой областной прокуратуры сообщили о подозрении бывшему директору департамента Государственной таможенной службы Украины

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

По данным следствия, в 2021 году он возглавлял тендерный комитет во время реконструкции пункта пропуска "Красноильск" на границе с Румынией. Это был бюджетный проект модернизации таможенной инфраструктуры стоимостью около 105 млн грн.

Следствие установило, что победителем тендера стала столичная компания, хотя было два более дешевых предложения.

После завершения работ в 2022 году должностное лицо приняло объект и подписало акты выполненных работ без надлежащей проверки расчетов подрядчика.

Экспертизы указали, что стоимость части строительных материалов в актах была завышена на 3,2 млн. грн.

Бывшему должностному лицу инкриминируют ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Ему избрана мера пресечения в виде более 660 тыс.грн залога.

Напомним, что в Житомирской области чиновник получил подозрение. Речь идет о нарушениях при закупке электроэнергии.

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