Розтрата 105 млн грн на Буковині: ексдиректору митниці оголосили підозру
Прокурори Чернівецької обласної прокуратури повідомили про підозру колишньому директору департаменту Державної митної служби України
Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.
За даними слідства, у 2021 році він очолював тендерний комітет під час реконструкції пункту пропуску "Красноїльськ” на кордоні з Румунією. Це був бюджетний проєкт модернізації митної інфраструктури вартістю майже 105 млн грн.
Слідство встановило, що переможцем тендеру стала столична компанія, хоча були дві дешевші пропозиції.
Після завершення робіт у 2022 році посадовець прийняв об’єкт і підписав акти виконаних робіт без належної перевірки розрахунків підрядника.
Експертизи вказали, що вартість частини будівельних матеріалів в актах була завищена на 3,2 млн грн.
Колишньому посадовцю інкримінують ч. 5 ст. 191 КК України.
Йому обрано запобіжний захід у вигляді понад 660 тис.грн застави.
Нагадаємо, що на Житомирщині чиновник отримав підозру. Йдеться про порушення під час закупівлі електроенергії.