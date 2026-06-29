Розтрата 105 млн грн на Буковині: ексдиректору митниці оголосили підозру

Фото: Офіс Генерального прокурора

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

За даними слідства, у 2021 році він очолював тендерний комітет під час реконструкції пункту пропуску "Красноїльськ” на кордоні з Румунією. Це був бюджетний проєкт модернізації митної інфраструктури вартістю майже 105 млн грн.

Слідство встановило, що переможцем тендеру стала столична компанія, хоча були дві дешевші пропозиції.

Після завершення робіт у 2022 році посадовець прийняв об’єкт і підписав акти виконаних робіт без належної перевірки розрахунків підрядника.

Експертизи вказали, що вартість частини будівельних матеріалів в актах була завищена на 3,2 млн грн.

Колишньому посадовцю інкримінують ч. 5 ст. 191 КК України.

Йому обрано запобіжний захід у вигляді понад 660 тис.грн застави.

Нагадаємо, що на Житомирщині чиновник отримав підозру. Йдеться про порушення під час закупівлі електроенергії.